بنوك مرتبة: ايكويت الكويتية ستبدأ جولة ترويج لصكوك في 5 فبراير
دبي أول فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرتها بنوك مرتبة واطلعت عليها رويترز أن شركة ايكويت للبتروكيماويات الكويتية ستبدأ اجتماعات مع المستثمرين في الخامس من فبراير شباط قبل إصدار صكوك.
وايكويت مشروع مشترك بين داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية.
وستبدأ الاجتماعات في أبوظبي وتستمر في لندن يومي السادس والسابع من فبراير شباط وفي هونج كونج يوم التاسع من الشهر ذاته وسنغافورة في العاشر من فبراير شباط وفي العاصمة الكويتية في 12 من الشهر ذاته.
وسيرتب إصدار الصكوك المحتمل -وهو جزء من برنامج صكوك بقيمة ملياري دولار- بنوك سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال والوطني للاستثمار إلى جانب ميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك أبوظبي الوطني وإس.إم.بي.سي نيكو.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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