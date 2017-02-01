بنوك مرتبة: ايكويت الكويتية ستبدأ جولة ترويج لصكوك في 5 فبراير

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرتها بنوك مرتبة واطلعت عليها رويترز أن شركة ايكويت للبتروكيماويات الكويتية ستبدأ اجتماعات مع المستثمرين في الخامس من فبراير شباط قبل إصدار صكوك.

وستبدأ الاجتماعات في أبوظبي وتستمر في لندن يومي السادس والسابع من فبراير شباط وفي هونج كونج يوم التاسع من الشهر ذاته وسنغافورة في العاشر من فبراير شباط وفي العاصمة الكويتية في 12 من الشهر ذاته.