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لمحة-خسائر الأسهم القيادية تدفع مؤشر كويت 15 للانخفاض بنهاية التعاملات

Thu Feb 9, 2017 9:53am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يغلق منخفضا 1.09 بالمئة عند 6582.8 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يخسر 1.7 بالمئة ويغلق عند 962.1 نقطة وسط نزول معظم الأسهم المدرجة عليه.

* أسهم أجيليتي تغلق منخفضة 6.7 بالمئة والكويت الوطني 1.4 بالمئة وبيتك 1.6 بالمئة وزين اثنين بالمئة.

* أسهم مباني تخسر 3.5 بالمئة وكيبكو 1.9 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة والكويت الدولي 1.8 بالمئة.

* سهم أمريكانا الوحيد المرتفع على مؤشر الأسهم القيادية بنهاية التعاملات بمكاسب 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 