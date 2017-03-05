التجاري الكويتي يلجأ لأعلى محكمة كويتية في نزاعه مع دار الاستثمار حول أسهم بنك بوبيان

الكويت 5 مارس آذار (رويترز) - قال البنك التجاري الكويتي اليوم الأحد إنه طعن أمام محكمة التمييز التي تعد أعلى محكمة في الكويت في حكم محكمة الاستئناف التي قضت فيه لصالح شركة دار الاستثمار وشركات أخرى في القضية التي يتنازع فيها الطرفان بشأن ملكية 19.2 في المئة من أسهم بنك بوبيان الكويتية.

وكان البنك قال في فبراير شباط الماضي إن محكمة الاستئناف قضت لصالح شركة دار الاستثمار في قضية تتعلق بأسهم "متنازع عليها" دون أن يذكر أسهم بنك بوبيان صراحة لكن تعقيبه كان بسبب أخبار صحفية تفيد بأن البنك خسر نزاعه مع شركة دار الاستثمار بشأن حصة بنك بوبيان.

وقال البنك اليوم في بيان لبورصة الكويت إنه طعن أمام محكمة التمييز في حكم محكمة الاستئناف.