لمحة-خسائر الأسهم القيادية تدفع مؤشرات الكويت للتراجع بنهاية التعاملات
0954 جمت -
* المؤشر السعري الكويتي يغلق منخفضا 1.3 بالمئة عند 6665.9 نقطة.
* مؤشر كويت 15 يخسر 1.1 بالمئة ويغلق عند 967.8 نقطة.
* أسهم الكويت الوطني تغلق منخفضة 1.3 بالمئة وبيتك 1.6 بالمئة وبنك الخليج 2.7 بالمئة وكيبكو 1.9 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة.
* أسهم بنك برقان تخسر 1.5 بالمئة وبنك وربة 3.6 بالمئة ومباني 1.2 بالمئة وميزان القابضة 1.01 بالمئة والكويت الدولي 0.8 بالمئة.
* سهم أجيليتي الوحيد المرتفع بين الأسهم القيادية بمكاسب 1.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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