مساهمو بنك بوبيان الكويتي يقرون توزيع 6 فلوس للسهم عن أرباح 2016 وزيادة رأس المال
القاهرة 12 مارس آذار (رويترز) - أقر مساهمو بنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد توزيع ستة فلوس للسهم عن أرباح 2016 بجانب زيادة رأسمال البنك من خلال توزيع سهم مجاني لكل 100 سهم.
وبلغ صافي ربح البنك 41.07 مليون دينار في 2016 مقابل 35.24 مليون دينار في 2015.
وأضاف البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الإلكتروني أنه سيتم زيادة رأسمال البنك من 216.641 مليون دينار إلى 227.476 مليون دينار من خلال توزيع مجاني.
ووافق المساهون لمجلس إدارة البنك على "إصدار صكوكا أو أدوات تمويلية وفقا لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية."
وكان عادل الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي قال لرويترز في سبتمبر أيلول إن مصرفه يعتزم إما زيادة رأسماله أو إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار بحلول عام 2020. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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