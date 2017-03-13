أعيان الكويتية تبيع حصتها في إنشاء القابضة مقابل 10 ملايين دينار

الكويت 13 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية اليوم الإثنين إنها باعت حصتها البالغة 72.92 في المئة من شركة إنشاء القابضة بمبلغ 10.026 مليون دينار (32.82 مليون دولار).

وقالت أعيان في بيان لبورصة الكويت إن شروط العقد تنص على سداد 90 في المئة من ثمن الصفقة حاليا واحتجاز 10 في المئة لحين الانتهاء من التأكد من المركز المالي للشركة "وإجراء التعديلات إن لزم الأمر."

وأضاف البيان أن شركة أعيان حققت ربحا مباشرا وغير مباشر قدره 5.6 مليون دينار من هذه الصفقة سيدخل لبيانات الربع الأول من 2017.

ولم يذكر بيان شركة أعيان الطرف أو الأطراف التي اشترت الحصة.

لكن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية قالت في بيان منفصل لبورصة الكويت إنها اشترت 58.76 في المئة من شركة إنشاء القابضة المملوكة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار وشركائهم بمبلغ 8.08 مليون دينار.

وأضاف البيان أن شركة إنشاء هي شركة كويتية صناعية قابضة تم تأسيسها في 2005 وتستثمر في مجالات المقاولات العامة ومواد البناء.