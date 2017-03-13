مقدمة 1-أعيان ومبرد الكويتيتان تبيعان حصتيهما في إنشاء القابضة مقابل 13.4 مليون دينار

(لإضافة بيان شركة مبرد)

الكويت 13 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار وشركة مبرد للنقل الكويتيتان اليوم الاثنين إنهما باعتا حصتيهما في شركة إنشاء القابضة مقابل ما إجماليه 13.4 مليون دينار.

وتبلغ حصة أعيان 72.92 في المئة من شركة إنشاء القابضة وباعتها بمبلغ 10.026 مليون دينار (32.82 مليون دولار) في حين تبلغ حصة شركة مبرد 25.03 في المئة وباعتها مقابل 3.4 مليون دينار.

وقالت أعيان ومبرد في بيانين منفصلين لبورصة الكويت إن شروط العقد تنص على سداد 90 في المئة من ثمن الصفقة حاليا واحتجاز 10 في المئة لحين الانتهاء من التأكد من المركز المالي للشركة "وإجراء التعديلات إن لزم الأمر."

وأضاف البيانان أن شركة أعيان حققت ربحا مباشرا وغير مباشر قدره 5.6 مليون دينار من هذه الصفقة سيدخل لبيانات الربع الأول من 2017 في حين بلغ ربح مبرد من الصفقة 1.378 مليون دينار وسيتم تسجيله في الربع الأول أيضا.

ولم يذكر البيانان الطرف أو الأطراف التي اشترت الحصة.

لكن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية قالت في بيان منفصل لبورصة الكويت إنها اشترت 58.76 في المئة من شركة إنشاء القابضة المملوكة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار وشركائهم بمبلغ 8.08 مليون دينار.

وأضاف البيان أن شركة إنشاء هي شركة كويتية صناعية قابضة تم تأسيسها في 2005 وتستثمر في مجالات المقاولات العامة ومواد البناء.