لمحة -مؤشرات الكويت ترتفع صباحا وسط تداولات هزيلة
0702 جمت -
* المؤشر السعري الكويتي يفتح مرتفعا 0.35% عند 6813.7 نقطة.
* مؤشر كويت 15 يصعد 0.1% إلى 947.1 نقطة.
* صعود ثلاثة أسهم قيادية فقط وتراجع سهم وبقاء الأسهم الأخرى دون تغيير.
* أسهم زين تنخفض 1.2% في مستهل الجلسة.
* زين قالت اليوم إنها في المراحل النهائية لعمليات بيع أبراج بعض شركات المجموعة وتتفاوض حاليا مع قائمة بعدد محدود من الشركات.
* أسهم أجيليتي ترتفع 1.7% وبنك بوبيان 1.2% وكيبكو 1.02%.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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