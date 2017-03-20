لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا وسهم أريد يهبط 4.8%

1015 جمت -

* مؤشر الكويت الرئيسي يغلق مرتفعا 0.16% عند 6868.83 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.36% إلى 964.23 نقطة.

* سهم أريد يغلق منخفضا 4.8% إلى 1.18 بعد يوم من إقرار الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية بواقع 85 فلسا للسهم الواحد عن سنة 2016.

* أسهم زين تغلق مرتفعة 2.2% وميزان القابضة 2.1% وأجيليتي 1.6% وبنك وربة 1.9% وفيفا 1.2%.

* أسهم بنك الكويت الدولي تنخفض 1.7% وكيبكو 1% ونور 3.5%.

* سهم بيت التمويل الكويتي يغلق مستقرا عند 620 فلسا قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية التي ستناقش توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلسا للسهم الواحد و10 أسهم منحة لكل 100 سهم عن سنة 2016.