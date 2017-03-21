لمحة -أسهم البنوك تقود البورصة الكويتية للارتفاع
0955 جمت -
* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.29% عند 967.05 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يصعد 0.18% عند 6881.2 نقطة.
* أسهم زين تغلق مرتفعة 1.09% وبنك الكويت الدولي 0.85% وبنك بوبيان 1.19% وبنك الكويت الوطني 1.3%.
* ارتفاع أسهم بنك برقان 1.54% وبنك الخليج 0.81% وبنك وربة 1.89% وبوبيان للبتروكيماويات 1.72%.
* أسهم مباني تغلق منخفضة 1.16% وفيفا 1.19% وبيتك 1.6% وأجيليتي 1.59%.
* إجمالي القيمة المتداولة 33.7 مليون دينار منها 10.6 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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