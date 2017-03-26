بيتك الكويتي يبيع كامل حصته في الخدمات العامة مقابل 5.6 مليون دينار

الرياض 26 مارس آذار (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر البنوك الإسلامية في البلاد إنه وقع اتفاقا لبيع حصته البالغة 80 بالمئة في شركة الخدمات العامة مقابل 5.6 مليون دينار (18.7 مليون دولار).

وأضاف البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد أن الأثر المالي لصفقة البيع غير جوهري وسينعكس على النتائج المالية للبنك للربع الأول من العام الجاري.