لمحة -أسهم البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع
0955 جمت -
* المؤشر السعري الكويتي يغلق مرتفعا 0.24 بالمئة إلى 7015.78 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.55 بالمئة إلى 948.46 نقطة.
* أسهم بيت التمويل الكويتي تغلق مرتفعة 1.9 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.7 بالمئة وأجيليتي 1.6 بالمئة.
* أسهم فيفا تغلق منخفضة 1.1 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.7 بالمئة والمدينة 1.8 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 25.4 مليون دينار منها 9.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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