Tue 8 Aug 2017 | 21:31 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة بدعم أسهم البنوك

Wed Apr 5, 2017 10:02am GMT
 
[-] نص [+]

0933 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 1.04% عند 958.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.62% إلى 7059.6 نقطة.

* أسهم بنك الكويت الوطني تكسب 1.47% وبنك الكويت الدولي 4.51% وبيت التمويل الكويتي 1.85% وبنك برقان 2.94% وبنك الخليج 3.66% وبنك وربة 1.92%.

* أسهم بنك بوبيان تتراجع 1.22% واستقرار زين ومباني وفيفا ومشاريع وأجيليتي وبوبيان للبتروكيماويات. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 