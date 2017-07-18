التمويل الكويتي يدرس الاندماج مع الأهلي المتحد ولا اتفاق حتى الآن

الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك الإسلامية في البلاد، اليوم الثلاثاء إنه يدرس الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

جاء ذلك في بيان للبورصة الكويتية ردا على تقارير صحفية.