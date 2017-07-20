التمويل الكويتي يتلقى عرضا لشراء جزء من حصته في الخصوصية

الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي اليوم الخميس إنه تلقى عرضا من أحد المستثمرين لشراء حصة البنك الإسلامي في مجموعة الخصوصية القابضة.

وقال بيت التمويل في بيان لبورصة الكويت إن مجموعة الخصوصة تحولت "من شركة زميلة إلى استثمار متاح للبيع".

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وتقول مجموعة الخصوصية القابضة على موقعها الالكتروني إنها تأسست في 1959 تحت إسم شركة الغانم للمواد الخصوصية وتحولت إلى اسمها الجديد في 2006.

وتصفه نفسها بأنها "أول شركة كويتية متخصصة في تصنيع واستيراد كيماويات البناء وأنظمة العزل مع تقديم جميع أشكال الدعم والخدمات اللازمة لذلك. كما تعرف بأنها واحدة من أفضل الشركات في مجالات تجارة وتصنيع مواد وكيماويات البناء والمقاولات وخدمات الإنشاءات".