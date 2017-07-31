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لمحة-تباين المؤشرات الكويتية عند الإغلاق

Mon Jul 31, 2017 9:45am GMT
 
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0940 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 0.61 بالمئة عند 943.17 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.83 بالمئة عند 6851.62 نقطة.

* أسهم زين تخسر 2.2 بالمئة وبيتك 2.37 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.85 بالمئة وبنك برقان 2.77 بالمئة ومشاريع 1.62 بالمئة وأجيليتي 1.18 بالمئة ومباني 1.9 بالمئة.

* أسهم بنك الكويت الدولي تكسب 1.23 بالمئة وأمريكانا 10.53 بالمئة وبنك وربة 0.75 بالمئة واستقرار بوبيان للبتروكيماويات وبنك الخليج. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 