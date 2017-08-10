لمحة-بورصة الكويت تنهي الأسبوع على تباين

* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 0.09 بالمئة عند 960.57 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.32 بالمئة عند 6845.01 نقطة.

* أسهم زين تكسب 4.43 بالمئة بعد أن قالت شركة الاتصالات عمانتل إنها ستشتري 9.84 بالمئة من زين مقابل 846.1 مليون دولار عبر مشتريات أسهم خزينة بناء على الموافقات التنظيمية بسعر 0.60 دينار للسهم.