لمحة-بورصة الكويت تنهي الأسبوع على تباين
0945 جمت -
* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 0.09 بالمئة عند 960.57 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.32 بالمئة عند 6845.01 نقطة.
* أسهم زين تكسب 4.43 بالمئة بعد أن قالت شركة الاتصالات عمانتل إنها ستشتري 9.84 بالمئة من زين مقابل 846.1 مليون دولار عبر مشتريات أسهم خزينة بناء على الموافقات التنظيمية بسعر 0.60 دينار للسهم.
* أسهم بنك الكويت الوطني تصعد 0.14 بالمئة وبنك وربة 1.13 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 0.18 بالمئة ومشاريع 0.27 بالمئة واستقرار بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان.
* أسهم مباني تخسر 0.62 بالمئة وفيفا 0.86 بالمئة وأجيليتي 0.47 بالمئة وأمريكانا 0.73 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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