FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#KW Company News 2
10 أيلول سبتمبر 2017 / 09:34 / منذ شهر واحد

الأسهم القيادية في بورصة الكويت ترتفع بقوة عند الاغلاق

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 2

0955 جمت - ارتفعت الأسهم القيادية بقوة في بورصة الكويت عند إغلاق اليوم الأحد وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 2.38 في المئة ليصل إلى 1023.08 نقطة بينما صعد المؤشر الكويتي الرئيسي 0.42 في المئة إلى 6926.32 نقطة.

وصعدت أسهم بنك الكويت الوطني والامتياز 2.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 5.8 في المئة وبنك بوبيان 4.45 في المئة وزين 0.6 في المئة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هناك سببين أساسيين لصعود الأسهم القيادية الأول هو تزايد التوقعات بترقية بورصة الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن السبب الثاني هو تزايد الحديث عن إمكانية دمج بيت التمويل الكويتي أكبر بنك اسلامي في البلاد مع البنك الأهلي المتحد الكويتي التابع للبنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال إن التداول في السوق الكويتي في الوقت الحالي أصبح يميل بنسبة كبيرة نحو الاستثمار بنسبة تصل لنحو 70 في المئة بينما تقتصر المضاربة على 30 في المئة فقط وهو ما يخالف الوضع السابق للسوق حيث كانت المضاربة هي الطابع الرئيسي للتداولات في البورصة.

وبنهاية جلسة اليوم هبطت أسهم أمريكانا 7.45 في المئة ومنشآت 4.7 في المئة وبنك الإثمار 4.5 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.