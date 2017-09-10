الأسهم القيادية في بورصة الكويت ترتفع بقوة عند الاغلاق

0955 جمت - ارتفعت الأسهم القيادية بقوة في بورصة الكويت عند إغلاق اليوم الأحد وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 2.38 في المئة ليصل إلى 1023.08 نقطة بينما صعد المؤشر الكويتي الرئيسي 0.42 في المئة إلى 6926.32 نقطة.

وصعدت أسهم بنك الكويت الوطني والامتياز 2.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 5.8 في المئة وبنك بوبيان 4.45 في المئة وزين 0.6 في المئة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هناك سببين أساسيين لصعود الأسهم القيادية الأول هو تزايد التوقعات بترقية بورصة الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن السبب الثاني هو تزايد الحديث عن إمكانية دمج بيت التمويل الكويتي أكبر بنك اسلامي في البلاد مع البنك الأهلي المتحد الكويتي التابع للبنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال إن التداول في السوق الكويتي في الوقت الحالي أصبح يميل بنسبة كبيرة نحو الاستثمار بنسبة تصل لنحو 70 في المئة بينما تقتصر المضاربة على 30 في المئة فقط وهو ما يخالف الوضع السابق للسوق حيث كانت المضاربة هي الطابع الرئيسي للتداولات في البورصة.

وبنهاية جلسة اليوم هبطت أسهم أمريكانا 7.45 في المئة ومنشآت 4.7 في المئة وبنك الإثمار 4.5 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)