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#KW Company News 2
10 أيلول سبتمبر 2017 / 12:04 / منذ شهر واحد

بورصة الكويت: الانتهاء من بيع 68% من أسهم المدار للتمويل والاستثمار

صحفيو رويترز

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الكويت 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت بورصة الكويت اليوم الأحد إنها انتهت من إجراءات بيع 145.177 مليون سهم تمثل 67.88 في المئة من أسهم شركة المدار للتمويل والاستثمار الكويتية عن طريق المزاد مقابل 4.06 مليون دينار (13.49 مليون دولار).

وقالت البورصة في بيان على موقعها الالكتروني إن الطرف البائع هو شركة مجموعة الأوراق المالية – حساب عملاء لصالح العميل شركة المليح العقارية بينما الطرف الشاري هو شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات مبينة أن سعر السهم الابتدائي كان 13 فلسا بينما تمت الصفقة بسعر 28 فلسا للسهم الواحد. والدينار ألف فلس.

وأضاف البيان ”تم التوقيع على ذلك من الأطراف المعنية على أن تستكمل باقي إجراءات الدفع و التحويل من خلال الشركة الكويتية للمقاصة“. ‭‭ ‬‬وتأسست شركة المدار للتمويل والاستثمار في 1998 وأدرجت في بورصة الكويت في 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 21.4 مليون دينار وهي تقوم ”بصفة رئيسية بتقديم خدماتها المتعلقة بعمليات الاستثمار والخدمات التمويلية وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية“.‏ ‏

الدولار = 0.301 دينار تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي

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