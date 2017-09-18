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#KW Company News 2
18 أيلول سبتمبر 2017 / 06:48 / منذ شهر واحد

بورصة الكويت توقف تداول أسهم 3 بنوك

صحفيو رويترز

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الكويت 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أوقفت بورصة الكويت اليوم الاثنين تداول أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد البحريني والبنك الأهلي المتحد الكويتي التابع له وذلك لحين التعقيب على خبر صحفي.

وقالت صحيفة الراي الكويتية اليوم إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية عينت مستشارا عالميا لدراسة فكرة اندماج بنكي بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني مشيرة إلى أنه تم تحديد فترة شهرين للانتهاء من الدراسة المطلوبة.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت 24.08 في المئة من أسهم بيت التمويل الكويتي في حين تمتلك الهيئة العامة لشؤون القصر 10.48 في المئة منه والأمانة العامة للأوقاف 7.3 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.19 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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