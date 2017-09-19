هيئة الاستثمار تعين مستشارا لبحث اندماج بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد

الكويت 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الثلاثاء إن الهيئة العامة للاستثمار وهي مساهم رئيسي فيه عينت مستشارا لتقديم استشارات مستقلة لدراسة ”فكرة الاندماج أو الاستحواذ“ بينه وبين البنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان لبورصة الكويت إن الهيئة تجري هذه الدراسة ”على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهم تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة“.

وفي بيان آخر قالت بورصة الكويت إنها سوف تعيد التداول في أسهم بيت التمويل الكويتي اعتبارا من الغد بعد أن أوقفته أمس انتظارا للتعليق على خبر الاندماج بين البنكين.