مقدمة 1-هيئة الاستثمار تعين مستشارا لبحث اندماج بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد

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الكويت 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الثلاثاء إن الهيئة العامة للاستثمار وهي مساهم رئيسي فيه عينت مستشارا لتقديم استشارات مستقلة لدراسة ”فكرة الاندماج أو الاستحواذ“ بينه وبين البنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان لبورصة الكويت إن الهيئة تجري هذه الدراسة ”على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهم تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة“.

وفي بيان آخر قالت بورصة الكويت إنها سوف تعيد التداول في أسهم بيت التمويل الكويتي اعتبارا من الغد بعد أن أوقفته أمس انتظارا للتعليق على خبر الاندماج بين البنكين.

وذكر البيان اليوم أن تعيين المستشار يأتي ”من أجل تمكين الهيئة من اتخاذ القرار الصائب عند طرح الأمر على الجهات الإدارية المختصة سواء الهيئة العامة للاستثمار أو في مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي أو الجمعية العمومية غير العادية“.

وقالت صحيفة الراي الكويتية يوم الاثنين إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية عينت مستشارا عالميا لدراسة فكرة اندماج بنكي بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني مشيرة إلى أنه تم تحديد فترة شهرين للانتهاء من الدراسة المطلوبة.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت 24.08 في المئة من أسهم بيت التمويل الكويتي في حين تمتلك الهيئة العامة لشؤون القصر 10.48 في المئة منه والأمانة العامة للأوقاف 7.3 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.19 في المئة.