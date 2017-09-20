FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#EG Company News 2
20 أيلول سبتمبر 2017 / 06:06 / منذ 25 يومًا

لمحة -سهما بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني يهبطان في الكويت بعد إعادة التداول عليهما

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

0623 جمت -

* المؤشر الكويتي يهبط صباحا 0.13% إلى 6883.7 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.43% إلى 1026.15 نقطة.

* سهم بيت التمويل الكويتي يهبط 0.8% والأهلي المتحد البحريني 0.5% بعد إعادة التداول عليهما.

* أكد البنكان في بيانين منفصلين أن الهيئة العامة للاستثمار وهي مساهم رئيسي في بيت التمويل الكويتي عينت مستشارا لدراسة اندماج البنكين.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 1.2% وامتيازات 6.15% والقابضة المصرية الكويتية 2.3%.

* هبوط أسهم زين 0.9% والقرين للبتروكيماويات 2.3% والتجارية العقارية 1%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير معتز محمد)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.