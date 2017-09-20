لمحة -سهما بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني يهبطان في الكويت بعد إعادة التداول عليهما

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* المؤشر الكويتي يهبط صباحا 0.13% إلى 6883.7 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.43% إلى 1026.15 نقطة.

* سهم بيت التمويل الكويتي يهبط 0.8% والأهلي المتحد البحريني 0.5% بعد إعادة التداول عليهما.

* أكد البنكان في بيانين منفصلين أن الهيئة العامة للاستثمار وهي مساهم رئيسي في بيت التمويل الكويتي عينت مستشارا لدراسة اندماج البنكين.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 1.2% وامتيازات 6.15% والقابضة المصرية الكويتية 2.3%.

* هبوط أسهم زين 0.9% والقرين للبتروكيماويات 2.3% والتجارية العقارية 1%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير معتز محمد)