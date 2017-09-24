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#KW Company News 2
24 أيلول سبتمبر 2017 / 09:48 / منذ 21 يومًا

لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض

صحفيو رويترز

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* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.79 بالمئة إلى 6795.27 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 1.27 بالمئة إلى 1008.65 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 0.1 بالمئة والامتياز 1.1 بالمئة والسلام أربعة بالمئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.8 بالمئة وزين 3.8 بالمئة وأجيليتي 4.1 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة والبنك التجاري 5.8 بالمئة.

* إجمالي قيمة التداولات 26.2 مليون دينار وعدد الصفقات 3999 صفقة وحجم الأسهم المتداولة 126.4 مليون سهم. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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