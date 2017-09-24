لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.79 بالمئة إلى 6795.27 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 1.27 بالمئة إلى 1008.65 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 0.1 بالمئة والامتياز 1.1 بالمئة والسلام أربعة بالمئة.
* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.8 بالمئة وزين 3.8 بالمئة وأجيليتي 4.1 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة والبنك التجاري 5.8 بالمئة.
* إجمالي قيمة التداولات 26.2 مليون دينار وعدد الصفقات 3999 صفقة وحجم الأسهم المتداولة 126.4 مليون سهم. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)