صحيفة: الأهلي الكويتي يدرس إصدار سندات بقيمة 500-750 مليون دولار

الكويت 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الاثنين عن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد قوله إن البنك يدرس حاليا إصدار سندات بالدولار تتراوح بين 500 مليون و750 مليون دولار.

وقال العقاد في مقابلة مع الصحيفة إنه لا توجد خطط لزيادة رأسمال البنك، لكن هذه السندات التي يتم دراستها ستكون ”من الشريحة الأولى لتعزيز معدل كفاية رأس المال“.

وأصدر البنك الأهلي في أبريل نيسان الماضي سندات بمبلغ 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من برنامج سندات متوسطة الأجل قيمته 1.5 مليار دولار.

وقال البنك آنذاك إن الإصدار جاء بالتعاون والترتيب المشترك مع سيتي بنك واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني.