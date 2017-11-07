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#KW Company News 2
7 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 07:24 / بعد يوم واحد

أسواق المال الكويتية توقف تعاملات بيت الاستثمار الخليجي لوقوعها في حالة "تعثر"

صحفيو رويترز

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الكويت 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية وقف جميع تعاملات شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية نظرا لوقوعها في ”حالة تعثر رئيسية“.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقع البورصة الكويتية اليوم الثلاثاء إنها وجهت الشركة لعدد من الإجراءات تتضمن ”تصويب الوضع القانوني لمحافظ العملاء وذلك استنادا إلى مبدأ فصل أموال العملاء.. ووقف كافة تعاملات الشركة“.

وقررت الهيئة إيقاف أسهم الشركة عن التداول حتى إشعار آخر.

وطلبت الهيئة أيضا من الشركة ”وضع خطة وتقديمها للهيئة خلال عشرين يوم عمل.. على أن تتضمن الخطة المقدمة الجدول الزمني لتنفيذها بالإضافة إلى حصر أنواع التعاملات المطلوب استثنائها“.

تأسست شركة بيت الاستثمار الخليجي في 1998 وأدرجت في بورصة الكويت 2002 ويبلغ رأسمالها المدفوع 16.4 مليون دينار (54.18 مليون دولار) ويمتلك فيها بيت التمويل الكويتي 20 في المئة بشكل غير مباشر.

الدولار = 0.3027 دينار كويتي تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار

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