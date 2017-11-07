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#KW Company News 2
7 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 10:14 / بعد يوم واحد

تراجع حاد للأسهم الكويتية على وقع التوترات الإقليمية

صحفيو رويترز

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الكويت 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 2.79 بالمئة عند 6143 نقطة وانخفض كويت 15 للأسهم القيادية 4.7 بالمئة إلى 875.6 نقطة وسط توترات إقليمية.

كان المؤشر الرئيسي وصل إلى 6027 نقطة خلال الجلسة لكنه قلص خسائره في الدقائق الأخيرة.

يأتي الهبوط وسط توترات إقليمية بين السعودية وإيران وبعد أيام من احتجاز مجموعة كبيرة من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين البارزين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء مع نواب البرلمان لينقل لهم رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تتعلق بالوضع الإقليمي في المنطقة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.8 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 6.75 بالمئة وزين 6.3 بالمئة وأجيليتي 4.4 بالمئة.

وارتفعت أسهم الامتياز 0.65 بالمئة والرابطة 8.9 بالمئة وتنظيف 10.9 بالمئة.

تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

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