الرئيس التنفيذي: بيت الاستثمار الخليجي تسعى لإعادة هيكلة أصولها

(لإضافة تصريحات المدير التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي وخلفية)

الكويت 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية اليوم الإثنين إن الشركة تسعى لإعادة هيكلة أصولها والتخلص من استثمارات وصفها بالرديئة وذلك بعد أن انتهت من إعادة جدولة ديونها بالكامل.

وقال بدر عبد الله العلي لرويترز "خطتنا هي إعادة هيكلة استثماراتنا .. في اتجاه انك تتخارج من كثير من الاستثمارات في السنوات القادمة وتعيد تشكيل محفظتك بما يتناسب مع تحديات السوق."

وقالت بيت الاستثمار الخليجي اليوم إنها وقعت اتفاقية مرابحة مع بيت التمويل الكويتي مكنتها من إعادة جدولة 43.5 مليون دينار (154.5 مليون دولار) مستحقة له لمدة خمس سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت أن إعادة الجدولة تمتد لخمس سنوات حتى 2017.

وتقضي الاتفاقية الجديدة بدفع مليوني دينار قامت الشركة بسدادها بالفعل في يناير كانون الثاني الجاري ودفعة أخيرة بمبلغ 21.75 مليون دينار تستحق في أكتوبر تشرين الأول 2017 "على أن يتم سداد باقي مبلغ المرابحة على أقساط متساويه تدفع كل ستة أشهر ابتداء من فبراير 2014 كما تتضمن بنود الاتفاقية إعطاء ضمانات ورهونات من الدرجة الأولى بنسبة 100 في المئة."

واعتبر العلي أن إعادة الجدولة خطوة في اتجاه تخطي آثار الأزمة "والتحدي الأكبر أن لديك دين ثابت لازم تخدمه .. وسوق لا يساعدك .. التحدي لايزال موجودا."

وأكد أن الشركة سوف تستهدف القطاعات التشغيلية ولاسيما قطاعات التعليم وسوق التجزئة والعقارات المدرة للدخل.