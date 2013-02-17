مقدمة 1-بيت التمويل الكويتي يعزو نمو الأرباح لنجاح خطة إعادة الهيكلة

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الكويت 17 فبراير شباط (رويترز) - عزا محمد على الخضيرى رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) نمو أرباح البنك الإسلامي تسعة في المئة في 2012 إلى ما وصفه بنجاح خطة إعادة الهيكلة التي ينتهجها البنك.

وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت اليوم الأحد في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إن أرباحه بلغت 87.7 مليون دينار (311 مليون دولار) في 2012 بربحية قدرها 30.8 فلس للسهم.

وطبقا لحسابات رويترز فقد ارتفعت أرباح البنك في الربع الرابع من 2012 بنسبة 23.6 في المئة إلى 11.8 مليون دينار.

ونقل البيان الصحفي عن الخضيري قوله "إن النمو الذي حققه بيتك في معظم مؤشراته المالية بنهاية عام 2012 والتحسن في أهم وأبرز نتائجه السنوية أكدا نجاح مشروع إعادة الهيكلة الذي أنتج تغيير وتطوير كبيرين في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف."

وأضاف أن "النتائج المحققة تشكل أولى ثمارهذا المشروع الاستراتيجي الشامل الذي يضع بيتك على طريق تحقيق الربحية المستدامة وتدعيم قاعدة رأس المال وتعزيز حصته السوقية وتأكيد ريادته محليا وعالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية."

وقال البيان إن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أوصي بتوزيع عشرة فلوس لكل سهم وعشرة أسهم منحة لكل 100 سهم عن أرباح 2012.

وكان بيت التمويل الكويتي حقق في 2011 أرباحا قدرها 80.34 مليون دينار.