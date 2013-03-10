مقدمة 2-البحرين الوطني وصندوق تقاعد يشتريان 51.6% في البحرين الإسلامي

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دبي 10 مارس آذار (رويترز) - يشتري بنك البحرين الوطني اليوم الأحد وصندوق تقاعد محلي حصة 51.6 بالمئة في بنك البحرين الإسلامي من مالكه الكويتي في أحدث اندماج يشهده القطاع المصرفي في البحرين.

ويشجع مصرف البحرين المركزي اندماج البنوك المحلية مع سعيه لإعادة بناء القطاع الذي تأثر سلبا جراء عامين من القلاقل الاجتماعية.

كان رشيد المعراج محافظ البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع اندماجا واحدا على الأقل في البلد غير العضو بمنظمة أوبك لكنه لم يذكر أسماء. وقال المعراج خلال مؤتمر إن البنك المركزي سيلزم البنوك المحلية بمزيد من الإجراءات للتأكد من متانتها.

وبحسب بيان صادر عن البنك تشمل الصفقة قيام كل من البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشراء حصة 25.8 بالمئة في البحرين الإسلامي بسعر 72 فلسا للسهم.

ويشتري الطرفان الحصة من دار الاستثمار الكويتية وشركات ذات صلة. وتبيع دار أصولا في إطار إعادة هيكلة ديون. وباعت الشركة 37.5 بالمئة في أستون مارتن للسيارات الفاخرة إلى صندوق الاستثمار المباشر الايطالي انفست-اندستريال أواخر ديسمبر كانون الأول.

وتنطوي الصفقة على علاوة بنحو ثلاثة بالمئة فوق سعر إغلاق سهم بنك البحرين الإسلامي يوم الخميس والبالغ 70 فلسا. والدينار البحريني ألف فلس. وبناء على الحجم الإجمالي للأسهم القائمة للبنك تبلغ قيمة الصفقة نحو 34.9 مليون دينار (92.57 مليون دولار).

وتتيح الصفقة فرصة لبنك البحرين الوطني ثاني أكبر بنك بحريني من حيث القيمة السوقية للتوسع في الأنشطة المصرفية الإسلامية.