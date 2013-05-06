بنك بوبيان الكويتي يعرض شراء عقار بمبلغ 7.3 مليون دينار

الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الصفاة العقارية الكويتية اليوم الإثنين إن بنك بوبيان الكويتي الإسلامي عرض شراء عقار مملوك لها بمبلغ 7.3 مليون دينار (25.7 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت "ليس هناك أي معلومات جوهرية سوى موافقتنا على قبول العرض ونحن في انتظار اتمام البنك لإجراءات إتمام العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك."