بيت التمويل الكويتي يجنب 103 ملايين دينار في النصف/1

(لإضافة تجنيب مخصصات وتعليق رئيس مجلس الإدارة وسعر السهم وتفاصيل)

الكويت 30 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت اليوم الثلاثاء إنه جنب 103 ملايين دينار (362 مليون دولار) كمخصصات احترازية في النصف الأول من العام.

ولم يوضح محمد على الخضيرى رئيس مجلس الإدارة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة ما إذا كانت المخصصات مقابل ديون مشكوك في تحصيلها لكنه قال إن "المؤشرات في مجملها إيجابية ومبشرة" ولاسيما نمو الأرباح وإيرادات التشغيل.

وأظهرت النتائج المالية التي أعلنها بيت التمويل الكويتي اليوم ارتفاع أرباحه 21 بالمئة إلى 26.8 مليون دينار (94.2 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 22 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنها البنك بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحه بلغت 49.8 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقابل 42.1 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2012.

وقال الخضيري "عملية إعادة الهيكلة التي تم انجاز الجزء الأكبر منها حاليا بدأت تؤتى ثمارها وفق ما هو مخطط له."

وأضاف أن إجمالي الإيرادات ارتفع 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 461.1 مليون دينار في النصف الأول من 2013.

وزاد إجمالي الأصول إلى 15.9 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2013 مقارنة مع 14 مليار دينار في الفترة المناظرة من 2012.

وأغلق سهم بيت التمويل الكويتي مستقرا عند 730 فلسا بينما كان مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.76 بالمئة والمؤشر الرئيسي منخفضا 0.2 بالمئة.