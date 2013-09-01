بورصة الكويت تدرج أسهم بنك وربة الإسلامي الثلاثاء المقبل

الكويت أول سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت بورصة الكويت اليوم الأحد إن بنك وربة الإسلامي سيدرج بها ضمن قطاع البنوك اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت.

وتأسس بنك وربة الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دينار (351.5 مليون دولار) في 2010. وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت 24 بالمئة من إجمالي أسهمه والنسبة الباقية موزعة على المواطنين الكويتيين بالتساوي.