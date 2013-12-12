مقدمة 2-مقابلة-تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار من صندوق النقد قبل نهاية العام

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من أحمد حجاجي

الكويت 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التونسي اليوم الخميس إن تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار هي القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية ديسمبر كانون الأول.

كانت تونس وقعت اتفاق قرض قيمته 1.7 مليار دولار مع صندوق النقد في يونيو حزيران وتسلمت قسطا أول بقيمة 150 مليون دولار في الشهر نفسه.

وقال الوزير رضا السعيدي في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر في الكويت إن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت تونس مؤخرا وستقدم تقريرها لمجلس الإدارة "وننتظر أن يتم صرف هذا القسط الثاني قبل نهاية 2013.. أي في أواخر هذا الشهر.. وباقي المبلغ في السنة المقبلة."

وأكد أن تونس التي تقودها حكومة إسلامية حاليا بقيادة حزب النهضة التونسي تستعد لإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار في مطلع 2014.

وقال "الآن على مستوى وزارة المالية والبنك المركزي هناك برمجة (خطة) لإصدار صكوك في بداية السنة.. وهناك تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مصاحبة تونس في أول إصدار للصكوك الإسلامية."

وكان مقررا أن تصدر تونس أول صكوك إسلامية في 2013 لكن تم تأجيلها إلى 2014 بسبب تأخر اقرار التشريعات الخاصة بالصكوك من قبل المجلس التأسيسي.