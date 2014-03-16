نور الكويتية: بنك باكستان المركزي يرفض بيع حصة للشركة في بنك
الكويت 16 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة نور للاستثمار المالي الكويتية اليوم الأحد إن بنك باكستان المركزي رفض إتمام صفقة بيع حصتها في بنك ميزان الباكستاني.
وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إنها حصلت على نسخة من الكتاب الموجه من البنك المركزي إلى الطرف المشتري "والذي يتضمن رفض بنك باكستان المركزي للطرف المشتري القيام بالصفقة وذلك لعدم ملائمته للمعايير المطلوبة."
كانت الشركة قالت في ديسمبر كانون الأول إنها وقعت عقد بيع حصتها البالغة 49 بالمئة في بنك ميزان مقابل 190 مليون دولار متوقعة أن تحقيق 24 مليون دولار ربحا من العملية وأن تنتهي الإجراءات في 2014.
وأضاف بيان الشركة أن الطرف المشتري يواصل مساعيه للحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة بما في ذلك موافقة البنك المركزي وأن أمامه "مهلة زمنية تنتهي في 15 ابريل (نيسان) 2014 للحصول على كافة الموافقات الرسمية المطلوبة حسب ماورد بالاتفاقية النهائية المبرمة معه." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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