بنك الخير البحريني الإسلامي يتحول للربحية في 2013

الكويت 17 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الخير وهو بنك إسلامي في قطاع الجملة ومقره البحرين اليوم الإثنين إنه تحول إلى تحقيق أرباح قدرها 4.7 مليون دولار خلال سنة 2013 مقارنة مع خسارة بلغت 39.8 مليون دولار في 2012.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن البنك في بيان أن هذه الأرباح ناتجة بشكل رئيسي عن عوائد حققها "من الاستحواذ على أصول محتفظ بها برسم البيع وعوائد من أوراق مالية استثمارية ورسوم وعمولات وتحسن في الأداء التشغيلي."

واشار البيان إلى أن الربح الصافي للربع الأخير من عام 2013 بلغ نحو 4.1 مليون دولار مقارنة بخسارة بلغت 13.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2012.

وارتفع إجمالي دخل البنك إلى 34.7 مليون دولار في 2013 بينما انخفض إجمالي النفقات التشغيلية 30 في المئة إلى 31.2 مليون دولار من 44.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقل البيان عن يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة بنك الخير قوله "يعكس التحول في الأداء المالي للبنك .. انتعاشا في نشاطات البنك التجارية في أسواقنا الرئيسية وهو خير دليل على نجاح نموذجنا المعدل للأعمال الذي قادنا إلى العودة لتحقيق الأرباح وتعزيز موقع البنك."

وأكد أن البنك واصل تقوية شركاته الفرعية في السعودية وتركيا وماليزيا واتخذ "إجراءات صارمة" لتنظيم وتنسيق نشاطاتها التشغيلية.

وأضاف "أنا على ثقة بأن البنك سيحقق نموا أفضل وأقوى عام 2014 وما بعده وستكون الميزانية العمومية في وضع أقوى وأفضل بكثير."