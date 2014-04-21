تقارير: محافظ المركزي الكويتي يدعو للإسراع في سن قانون للصكوك

الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - أكد محافظ بنك الكويت المركزي في تصريحات نشرت اليوم الاثنين على ضرورة الإسراع في سن تشريعات للصكوك في الكويت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحافظ محمد الهاشل قوله إن لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية 2010-2014 أعدت مشروع قانون للصكوك الحكومية والخاصة وتم استطلاع رأي البنك المركزي بشأنه.

ورغم وجود خمس بنوك إسلامية محلية في الكويت والعديد من شركات الاستثمار الإسلامية إلا أن البلد العربي الخليجي يفتقر للتشريعات المنظمة لإصدار الصكوك.

وأضاف المحافظ طبقا لوكالة الأنباء الكويتية أن الصكوك ضرورية "لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي ولأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي."

من ناحية أخرى نقلت عنه صحيفة القبس قوله إن أوضاع البنوك الكويتية تتحسن ومن المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة بفضل المخصصات التي جنبتها خلال السنوات الماضية مضيفا أنه لن يتدخل كثيرا في توزيعات أرباح البنوك لعام 2014 التي توقع أن تزيد "بنسبة كبيرة" في ضوء التفاؤل بنتائج العام الحالي.

وقال إن نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية بلغت نحو 3.2 بالمئة في نهاية 2013 مقابل نحو 4.9 بالمئة في نهاية 2012.

وزادت نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لتبلغ نحو 141.3 بالمئة في نهاية 2013 مقابل نحو 94.8 بالمئة في نهاية 2012.