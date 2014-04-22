المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعزز نشاطها في إفريقيا

من برناردو فيزكاينو

22 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة إن المؤسسة تخطط لزيادة أنشطتها في افريقيا كجزء من خطة لتعزيز جاذبية التمويل الإسلامي في المنطقة.

وتهدف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تأسست عام 1999 إلى تدعيم التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية.

وتركز المؤسسة في تمويلاتها للدول الأعضاء البالغ عددهم 51 على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص العمل وتشجيع الصادرات. كما تقوم بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

وقال خالد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة لرويترز إن المؤسسة تسعى من خلال استراتيجية جديدة للمساعدة في تطوير قنوات تمويلية إسلامية لتوسيع نطاق التعامل بالمنتجات المتفقة مع الشريعة.

وأشار إلى أن هذه القنوات تشمل الصيرفة الإسلامية وشركات الاستثمار والإجارة إضافة إلى شركات التأمين التكافلي الإسلامية وشركات إعادة التكافل.

وحظيت افريقيا بما نسبته 12 في المئة من إجمالي المشروعات التي وافقت عليها المؤسسة منذ انشائها ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة لاسيما مع وجود مشروعات مرتقبة.

ومن المقرر أن تكون بعض المشروعات بقيادة شركة تمويل افريقيا القابضة ومقرها السنغال والمملوكة للمؤسسة وبنك آسيا التركي. وتمتلك شركة تمويل افريقيا القابضة بالفعل حصصا في بنوك إسلامية في السنغال ونيجيريا وغينيا وموريتانيا.