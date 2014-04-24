مصدران: استقالة محمد العمر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي

الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدران في بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الخميس إن محمد العمر الرئيس التنفيذي للبنك قدم استقالته من منصبه وأبلغ عددا من الموظفين بهذا القرارا.

وقال أحد المصدرين إن العمر ترك البنك حاليا "في اجازة" لحين تعيين شخص آخر بدلا منه مبينا أن مدير العمليات أنور الغيث هو من يتولى مكان العمر بالوكالة حاليا كما جرت العادة وأن تعيين رئيس تنفيذي جديد هي "مسألة وقت وإجراءات."

وتوقع المصدر ألا تكون استقالة العمر هي الأخيرة في بيت التمويل الكويتي مبينا أن الأمر يرتبط بالتغييرات التي حدثت مؤخرا في مجلس الإدارة.

وانتخب حمد المرزوق خلال الجمعية العمومية الأخيرة كرئيس مجلس الإدارة لبيت التمويل الكويتي وهو أكبر بنك إسلامي في البلاد.