بيت التمويل الخليجي البحريني يعتزم خفض رأسماله 14%

الكويت 19 مايو أيار (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي البحريني اليوم الإثنين إنه يعتزم خفض رأسماله بنسبة 14 بالمئة إلى 837.9 مليون دولار.

وأوضح البنك الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في بيان للبورصة "يود بيت التمويل الخليجي إبلاغ السادة مساهمي البنك والأسواق فيما يتعلق بتخفيض رأس المال المعتزم إجراؤه أن البنك سوف يقوم بخفض القيمة الاسمية للسهم من 0.3075 دولار أمريكي إلى 0.265 دولار أمريكي ومن ثم خفض رأس المال الصادر والمدفوع."

وأضاف البنك المدرج في البحرين والكويت "عملية تخفيض رأس المال لن تشمل أية تحويلات نقدية كما لن تؤدي إلى أي تغير في صافي حقوق الملكية بالبنك."

وتوقع البيان استكمال الإجراءات المطلوبة خلال ربع السنة الحالي.

وقال "تخفيض القيمة الاسمية للسهم لن يؤثر على المساهمين حيث لا يوجد هناك أي تخفيض لإجمالي عدد الأسهم القائمة."