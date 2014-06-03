صحف كويتية: بنك لندن والشرق الأوسط يرتب تمويلا إسلاميا لفيرجن موبايل

الكويت 3 يونيو حزيران (رويترز) - قالت صحف كويتية اليوم الثلاثاء إن بنك لندن والشرق الأوسط وهو أكبر بنك إسلامي في أوروبا والمملوك بنسبة 25 في المئة لبنك بوبيان الكويتي قام بترتيب عملية تمويل إسلامية بصيغة المرابحة بقيمة 15 مليون دولار لشركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقلت الصحف عن بيان أصدره البنك القول ان شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا وهي المجموعة المشغلة للشبكة الافتراضية للهواتف المتنقلة ستستخدم التمويل لتعزيز نموها في منطقة الخليج وترسيخ مكانتها كمشغل للشبكة الافتراضية للهواتف المتنقلة.

وقال مدير علاقات المستثمرين في بنك لندن والشرق الأوسط وليد العمر إن هذه العمليات تساهم في تعزيز مكانة البنك كحلقة وصل بين المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار العمر إلى أن البنك يتمتع بعلاقات جيدة في المنطقة وقاعدة مساهمين قوية تشمل بنك بوبيان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت ومجموعة عارف الاستثمارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا مايكل فينتر أن تعزيز علاقات الشركة مع جهة تمويلية مثل بنك لندن والشرق الأوسط مكنها من استكمال اتفاقية المرابحة بنجاح مؤكدا أن الشركة تواصل العمل على تطوير أعمالها والاستثمار في الفرص التي تحقق النمو.

وأضاف أن هذا التمويل من بنك لندن والشرق الأوسط سيساهم في تحقيق النمو المطرد في المستقبل.