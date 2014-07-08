التجاري الكويتي ينال الموافقة على إصدار سندات بقيمة 120 مليون دينار

8 يوليو تموز (رويترز) - نال البنك التجاري الكويتي خامس أكبر مصارف الكويت من حيث الأصول موافقة الجهات التنظيمية على إصدار سندات بقيمة 120 مليون دينار (425.8 مليون دولار) في الوقت الذي يستعد فيه للتحول إلى بنك إسلامي.

وكان مساهمو البنك وافقوا في أبريل نيسان على إصدار السندات الثانوية وخطط تحويل البنك إلى مصرف إسلامي خالص ليصبح البنك الإسلامي السادس في البلاد.

ومن المقرر أن تتوافق السندات مع قواعد بازل-3 التي سيجري تطبيقها تدريجيا في أنحاء العالم على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأصدر البنك المركزي الكويتي تعليمات نهائية بخصوص متطلبات كفاية رأس المال في نهاية يونيو حزيران.

وبينما يقول البنك التجاري الكويتي إن عملية تحوله إلى بنك إسلامي لن تتم على الفور فانها عمليا لن تترك في الكويت سوى أربعة بنوك تقليدية محلية وقد تساهم في زيادة الحصة السوقية للقطاع المصرفي الإسلامي فوق النسبة المقدرة البالغة 40 بالمئة.

والبنوك الإسلامية الخمسة في الكويت هي بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الدولي وبنك وربة الذي تأسس عام 2010.