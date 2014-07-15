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الاستثمارات الوطنية الكويتية تبيع حصتها في بنك بروة القطري

Tue Jul 15, 2014 11:14am GMT
 
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الكويت 15 يوليو تموز (رويترز) - قالت الاستثمارات الوطنية الكويتية إحدى شركات مجموعة الخرافي اليوم الثلاثاء إنها باعت حصتها في بنك بروة الإسلامي القطري مقابل 38.4 مليون ريـال قطري (10.5 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت "تم التخارج من خلال بيع كامل أسهم شركة الاستثمارات الوطنية في بنك بروة ... وسيتم تحقيق صافي ربح 9.58 مليون ريـال."

ويسجل الربح في بيانات الشركة للربع الثالث من العام.

ولم يوضح البيان الجهة التي اشترت الأسهم ولا سبب التخارج ولا حجم الحصة.

وفي يونيو حزيران الماضي قال بيت التمويل الكويتي إنه "تخارج جزئيا" من ملكيته في بنك بروة-قطر حيث باع 14.8 مليون سهم من الأسهم التي يملكها فيه مقابل 340.4 مليون ريـال.

(الدولار = 3.64 ريـال قطري) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 