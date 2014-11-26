دبي الأولى التابعة للمزايا الكويتية تحصل على 250 مليون درهم تسهيلات من بنك إسلامي

الكويت 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بيانان منفصلان اليوم الأربعاء إن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري التابعة لشركة المزايا القابضة الكويتية وقعت عقدا تحصل بموجبه على 250 مليون درهم (68.1 مليون دولار) تسهيلات ائتمانية من بنك إسلامي في دبي بالإمارات.

وأوضح البيانان الصادران من شركة المزايا القابضة ودبي الأولى على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن مدة التسهيلات الائتمانية عشر سنوات.

وأضاف بيان شركة دبي الأولى أن العقد تم "بضمان رهن عقاري وأن أثر هذا العقد سوف يدرج فى البيانات المالية للشركة فور اتمام اجراءات التسهيلات (الرهن العقاري) وتحويل المبالغ بحساب الشركة."

وتملك المزايا القابضة 62 بالمئة من أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بشكل مباشر وغير مباشر. والشركتان مدرجتان في بورصة الكويت.

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