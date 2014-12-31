الوحدة التركية لبيتك الكويتي تحصل على تمويل إسلامي 350 مليون دولار
دبي 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك في الكويت اليوم الأربعاء إن وحدته التركية بيتك-تركيا حصلت على قرض إسلامي مجمع بقيمة 350 مليون دولار.
وقال بيتك في بيان إن صفقة التمويل وفق عقود المرابحة تم ترتيبها على شريحتين الأولى بمبلغ 300 مليون دولار وتستحق بعد سنتين والثانية بمبلغ 40 مليون يورو (48.63 مليون دولار) وتستحق خلال سنة وسنتين.
وأضاف بيتك أنه فوض بنك إيه.بي.سي الإسلامي - وحدة المعاملات الإسلامية لبنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره البحرين - وبنك أبوظبي التجاري وبنك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال والوحدة السعودية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور ومصرف قطر الإسلامي كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في الصفقة.
ويشارك في الصفقة بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك ساب والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي المتحد وكومرتس بنك. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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