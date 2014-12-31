الوحدة التركية لبيتك الكويتي تحصل على تمويل إسلامي 350 مليون دولار

دبي 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك في الكويت اليوم الأربعاء إن وحدته التركية بيتك-تركيا حصلت على قرض إسلامي مجمع بقيمة 350 مليون دولار.