رئيس بيتك الكويتي: نهدف للتركيز على إيرادات الأنشطة المصرفية خلال الفترة المقبلة

الكويت 16 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق اليوم الاثنين إن أكبر بنك إسلامي في الكويت يهدف للتركيز على إيرادات الأنشطة المصرفية خلال الفترة القادمة.

وقال المرزوق خلال الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي "نهدف للتركيز على الإيرادات القادمة من الأنشطة المصرفية وتقليل إيرادات الأنشطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة."

ووافقت الجمعية العمومية على توزيع 15 فلسا لكل سهم و10 أسهم لكل 100 سهم أرباحا عن عام 2014.

كان بيت التمويل الكويتي أعلن في وقت سابق ارتفاع أرباحه 9.1 بالمئة إلى 126.5 مليون دينار في عام 2014 صعودا من 115.9 مليون دينار في العام السابق.