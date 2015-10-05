مقابلة-نائب الرئيس التنفيذي: بنك بوبيان الكويتي يسعى ليكون رقم 3 في السوق المحلي بعد الوطني وبيتك

من أحمد حجاجي

دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال عبدالله النجران التويجري نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان الإسلامي اليوم الإثنين إن البنك يسعى ليكون في المرتبة الثالثة على مستوى الكويت بعد بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.

وقال التويجري في مقابلة مع رويترز إن وضع بنك بوبيان "ممتاز جدا" في الوقت الحالي واصفا ما شهده البنك من تحول في السنوات الخمس الماضية "بالنقلة النوعية."

وشهد البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والذي تأسس في 2004 نموا مستمرا في أرباحه السنوية منذ سنة 2010 بعد أن مني بخسائر قدرها 51.7 مليون دينار في سنة 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وتفخر الإدارة الحالية دائما بأنها تمكنت من انتشال البنك من الخسائر التي مني بها والتي هددت كيانه حيث ظهر النمو بشكل واضح بعد أن تمكن بنك الكويت الوطني من شراء حصة أغلبية في بنك بوبيان ليصبح تابعا له.

وقال التويجري إن بنك بوبيان أصبح حاليا هو البنك الثاني في البنوك الإسلامية في الكويت بعد بيت التمويل الكويتي من حيث "العديد من المؤشرات" لاسيما تمويل الأفراد الذي زاد فيه عن عشرة في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقابل أقل من 2 في المئة في 2011 معتبرا أن الحصول على نسبة عشرة في المئة في سوق فيه عشرة بنوك "ليس مسألة سهلة."

وأضاف في لقائه مع رويترز على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 التي انطلقت في دبي اليوم "نحن لن نتوقف. هدفنا كبير جدا.. هدفنا أن نصبح رقم ثلاثة في الكويت بعد (بنك الكويت) الوطني وبيت التمويل (الكويتي).. هذا هدفنا ولا يزال هدفنا."

وأوضح أن بنك بوبيان يستحوذ حاليا على 6.5 في المئة من حجم الأصول الإجمالية للبنوك الكويتية بشقيها التقليدي والإسلامي كما تزيد حصته عن 10 في المئة من حيث حسابات إيداع الرواتب في الكويت.