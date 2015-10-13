نمو أرباح بنك بوبيان الكويتي 18% في الربع/3

القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء أن صافي الربح زاد 18.4 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام.

وبلغ صافي ربح البنك 9.12 مليون دينار (30.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 7.7 مليون قبل عام.

وكان عادل الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية أبلغ رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك يسعى لرفع حصته السوقية بمعيار قيمة الأصول إلى 12 في المئة خلال ثلاث سنوات من 7 في المئة حاليا.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام زادت أرباح البنك 24.2 بالمئة لتبلغ 25.16 مليون دينار من 20.26 مليون في التسعة أشهر الأولى من 2014.

تأسس بنك بوبيان في سنة 2004 ويبلغ رأسماله حاليا 206.3 مليون دينار.

وشهد البنك نموا مستمرا في أرباحه السنوية منذ سنة 2010 بعد أن مني بخسائر قدرها 51.7 مليون دينار في 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.