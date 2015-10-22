نمو أرباح بيت التمويل الكويتي 22% في الربع/3

الكويت 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في الكويت ارتفاعا نسبته 22 في المئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام وفقا لحسابات رويترز.

وبلغت أرباح بيتك الصافية 43.4 مليون دينار (144 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 35.5 مليون قبل عام.

وقال بيتك في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه اليوم الخميص إنه حقق أرباحا صافية بلغت 105.7 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 90.1 مليون دينار في نفس الفترة من 2014.