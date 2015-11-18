توقعات بطفرة في إصدار الصكوك في الكويت مع تطبيق أول تشريع تنظيمي

من أحمد حجاجي

الكويت 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يتوقع مصرفيون وخبراء أن تشهد الكويت "طفرة" في إصدار الصكوك التي تعد بديلا إسلاميا للسندات التقليدية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن دخل أول تشريع ينظم قطاع الصكوك في البلد النفطي حيز التنفيذ.

وقال هؤلاء لرويترز إن الطفرة المرتقبة ستأتي من القطاع الحكومي الذي يتوقعون أن يصدر صكوكا سيادية لسداد عجز الميزانية العامة في ظل هبوط أسعار النفط إضافة لشركات القطاع الخاص والبنوك التي تتطلع بشغف لهذا النوع من التمويل.

وأصدرت هيئة أسواق المال الكويتية الأسبوع الماضي قواعد لإصدار الصكوك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الجديد تضمنت أول قاعدة تشريعية لإصدارات الصكوك في الكويت حيث تتحدث عن أنواع مختلفة من الصكوك منها الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم والصكوك المضمونة.

وفي أول رد فعل على صدور القانون قال بنك بوبيان الإسلامي يوم الأحد إن موضوع إصدار صكوك هو على رأس الخيارات المتاحة أمام البنك بغرض تعزيز قاعدة رأسماله في ضوء متطلبات بازل 3 التي أصبحت نافذة منذ مدة وجيزة.

وقال أحمد ذو الفقار نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي المتحد الإسلامي الكويتي لرويترز إنه يتوقع حدوث "طفرة" في إصدار الصكوك في الكويت بعد أن أصبحت "الساحة ميسرة" أمام البنوك والشركات والحكومة لهذا الأمر.

وأضاف أن إصدار الصكوك سيكون له مردود جيد على البنوك الكويتية التي تتميز بارتفاع مستوى السيولة لديها مبينا أن تقنين أداة تمويلية جديدة سيفتح المجال واسعا أمام هذه البنوك لتمويل الشركات الخاصة وكذلك تمويل مشروعات الدولة.

وقال إن إصدارات الصكوك لم تعد حاليا "مطلبا للبنوك الإسلامية وحدها وإنما مطلبا للحكومات والدول أيضا."